Россия потеряла первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины

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Общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за первый квартал 2019 года составил 26 002,8 млн долларов.
Об свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По итогам квартала крупнейшим торговым партнером стал Китай – 2,643 млрд долларов и 10,2% от общего объема. Россия оказалась на втором месте (2558,7 млрд долларов и 9,8%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.
Торговля товарами, первый квартал 2019 года:
РБК-Украина
Следует отметить, что РФ потеряла первое место и среди импортеров украинских товаров. За первый квартал Украина сократила экспорт товаров на территорию России на 7,2% до 759,4 млн долларов. В то же время Украина увеличила экспорт товаров в Польшу на 0,2% до 817,9 млн долларов.
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