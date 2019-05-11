Россия потеряла первое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Украины

Общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за первый квартал 2019 года составил 26 002,8 млн долларов.

Об свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По итогам квартала крупнейшим торговым партнером стал Китай – 2,643 млрд долларов и 10,2% от общего объема. Россия оказалась на втором месте (2558,7 млрд долларов и 9,8%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Торговля товарами, первый квартал 2019 года:



РБК-Украина

Следует отметить, что РФ потеряла первое место и среди импортеров украинских товаров. За первый квартал Украина сократила экспорт товаров на территорию России на 7,2% до 759,4 млн долларов. В то же время Украина увеличила экспорт товаров в Польшу на 0,2% до 817,9 млн долларов.