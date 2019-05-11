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В Украине выросло количество ФЛП: рейтинг категорий

В Украине выросло количество ФЛП: рейтинг категорий

В Украине за прошлый год количество физических лиц-предпринимателей выросло на 4%, а наибольший прирост был среди ФЛП, занимающихся компьютерным программированием.

Об этом сообщает пресс-служба аналитической системы YouControl со ссылкой на собственное исследование.

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“Это не очень большой показатель, а рост нельзя назвать стремительным, однако сама тенденция положительная. В целом в начале 2019 года в Украине насчитывалось более 1,91 млн ФЛП”, – отметили в YouControl.

При этом только в ТОП-3 видах деятельности зарегистрировано 314 тыс., или 16% всех ФЛП страны.

“Речь о таких КВЭДах, как “Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табаком”, “Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами” и “Компьютерное программирование”“, – добавили в YouControl.

По показателям прироста по состоянию на начало года по сравнению с началом 2019-го, по количественному показателю в ТОПе на первом месте – программирование (+20,7 тыс. ФЛП), услуги парикмахерских и салонов красоты (+10 тыс.), другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (+5 тыс.).

Перечень категорий по наивысшему процентному приросту:

  • Компьютерное программирование: +27,2%;
  • Обработка данных, размещение информации на веб-узлах: +23,8%;
  • Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через сеть Интернет: +23,3%;
  • Специализированная деятельность по дизайну: +22%;
  • Другие виды образования: +21,2%;
  • Предоставление других информационных услуг: +21,1%;
  • Другая деятельность в сфере охраны здоровья: +20,4%;
  • Деятельность в сфере архитектуры: +19,2%;
  • Строительство жилых и нежилых зданий: +19,1%;
  • Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем: +17,7%.

Количество ФЛП в деловых регионах:

  • В Харьковской области показатель вырос на 9%;
  • Во Львовской – на 8%;
  • В Днепропетровской – на 5%;
  • В Одесской – на 3,2%;
  • В Запорожской – на 1,4%.
  • В Винницкой области показатель упал на 0,5%.

“Это подтверждение тренда на концентрацию экономической активности в ключевых деловых центрах страны, что характерно для развивающихся государств. Внутренняя миграция в стране идет в направлении из провинции в так называемые “полюса роста”, в которых концентрируются человеческие и промышленные ресурсы, выше потребительский спрос и благоприятная инфраструктура”, – констатировали в YouControl.

По материалам Економічна Правда
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