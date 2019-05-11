В Украине выросло количество ФЛП: рейтинг категорий

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине за прошлый год количество физических лиц-предпринимателей выросло на 4%, а наибольший прирост был среди ФЛП, занимающихся компьютерным программированием.
Об этом сообщает пресс-служба аналитической системы YouControl со ссылкой на собственное исследование.
Читайте также: У Зеленского хотят списать ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ
“Это не очень большой показатель, а рост нельзя назвать стремительным, однако сама тенденция положительная. В целом в начале 2019 года в Украине насчитывалось более 1,91 млн ФЛП”, – отметили в YouControl.
При этом только в ТОП-3 видах деятельности зарегистрировано 314 тыс., или 16% всех ФЛП страны.
“Речь о таких КВЭДах, как “Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табаком”, “Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами” и “Компьютерное программирование”“, – добавили в YouControl.
По показателям прироста по состоянию на начало года по сравнению с началом 2019-го, по количественному показателю в ТОПе на первом месте – программирование (+20,7 тыс. ФЛП), услуги парикмахерских и салонов красоты (+10 тыс.), другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах (+5 тыс.).
Перечень категорий по наивысшему процентному приросту:
Количество ФЛП в деловых регионах:
“Это подтверждение тренда на концентрацию экономической активности в ключевых деловых центрах страны, что характерно для развивающихся государств. Внутренняя миграция в стране идет в направлении из провинции в так называемые “полюса роста”, в которых концентрируются человеческие и промышленные ресурсы, выше потребительский спрос и благоприятная инфраструктура”, – констатировали в YouControl.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину вернулся Коломойский5 ч. назад - 1940 8
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)6 ч. назад - 930 8
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП3 ч. назад - 1039 7
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 892 6
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15747 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 20364
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 8232 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3390 1
"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможнеВчера, 16:00 - 3242
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн5 ч. назад - 2216
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 434
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1777
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 758
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2753 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2064