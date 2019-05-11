Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка "Стандарт"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 15 мая 2019 завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО “КБ “Стандарт”.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“15 мая 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд гарантирования) на ликвидацию ПАО «Коммерческий Банк «Стандарт» были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР). Соответственно, Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица”, – говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, в феврале 2015 года ПАО “КБ “Стандарт” было отнесено к категории неплатежеспособных из-за осуществления банком рисковой деятельности, следствием чего было ухудшение показателей его финансового состояния и наличие угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов. Национальный банк Украины 18 июня 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ “Стандарт”.