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Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка "Стандарт"

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка "Стандарт"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 15 мая 2019 завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО “КБ “Стандарт”.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“15 мая 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд гарантирования) на ликвидацию ПАО «Коммерческий Банк «Стандарт» были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР). Соответственно, Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица”, – говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, в феврале 2015 года ПАО “КБ “Стандарт” было отнесено к категории неплатежеспособных из-за осуществления банком рисковой деятельности, следствием чего было ухудшение показателей его финансового состояния и наличие угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов. Национальный банк Украины 18 июня 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ “Стандарт”.

По материалам УКРИНФОРМ
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