Volkswagen планирует построить в Китае два завода по выпуску электрокаров

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen намерен обойти американскую Tesla в выпуске электромобилей. Для этого компания собирается построить два завода в Китае.

Новые заводы откроются в курортном Антинге (37 км от Пекина) и Фошане (16 км от Гуанчжоу). Планируется, что суммарно они будут производить до 600 000 авто в год на аккумуляторной платформе MEB – технологии, которая предусматривает до пяти плоских литий-ионных батарей, интегрированных в раму модели.

Ранее компания сообщала об открытии завода на родине в Цвиккау (Германия), который будет собирать до 330 000 автомобилей ежегодно. Первым на рынок обещают выпустить хэтчбек Volkswagen ID в конце года. На это авто автопроизводитель уже получил более 15 000 предзаказов с депозитами по 1000 евро.

По мнению экспертов, с заявленными объемами Volkswagen уже через год сможет догнать Tesla и оставить ее позади. Один завод по сборке Tesla во Фримонте выпускает около полумиллиона авто в год. В конце 2019 года компания также планирует наладить производство в Шанхае (Китай), где будет выпускаться около 250 000 электрокаров в год.