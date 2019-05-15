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Украина бьет рекорды по импорту пальмового масла

Украина бьет рекорды по импорту пальмового масла

В январе-апреле 2019 года Украина импортировала 78 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 51,4 млн долл.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины.

Наибольший объем пальмового масла было завезено из Индонезии – на 44,7 млн долл. С Малайзии было импортировано пальмового масла на 5,6 млн долл., из Швеции – на 388 тыс. долл., из других стран – на 606 тыс. долл.

При этом, в январе-апреле 2019 года Украина поставила на экспорт 4,6 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 2,8 млн долл.

Напомним, по итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил рекордные 220 тыс. тонн.

По материалам УНН
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