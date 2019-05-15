Nissan добавил функцию "без рук" в шоссейный автопилот

Компания Nissan обновила шоссейный автопилот ProPILOT, добавив функцию полуавтономного вождения на магистралях с возможностью движения “без рук”.

Об этом сообщает New Zealand Autocar.

Этот автопилот сможет вести авто на автомагистрали, двигаясь на постоянной скорости, без помощи рук водителя. При этом любой маневр будет сопровождаться звуковым сигналом. Например, перед пристраиванием водителю придется вручную включить поворотник.

Функционирование системы обеспечивает набор камер, радаров, ультразвуковых датчиков, GPS и 3D-карт в высоком разрешении.

Пока автопилот Nissan не может самостоятельно выезжать и съезжать с автомагистралей, ехать по скоростных автомагистралях с двусторонним движением, извилистых дорогах и на подъездах к пунктам оплаты на платных дорогах, работать в тоннелях.

Новую технологию официально представят на японском Nissan Skyline осенью 2019 года.