Forbes составил рейтинг крупнейших публичных компаний

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Журнал Forbes представил рейтинг из 1999 крупнейших компаний мира по итогам 2018 года – Forbes Global 2000.
Первое место занял китайский банк ICBC, чья рыночная стоимость оценена в $305,1 млрд, активы в $4,03 трлн, прибыль – $45,2 млрд.
Forbes составлял рейтинг, исходя из четырех показателей: продаж, прибыли, активов и рыночной стоимости компаний.
В первую десятку рейтинга вошли:
1. ICBC (Китай);
2. JP Morgan Chase (США);
3. China Construction Bank (Китай);
4. Agricultural Bank of China (Китай);
5. Bank of America (США);
6. Apple (США);
7. Ping An Insurance Group (Китай);
8. Bank of China (Китай);
9. Royal Dutch Shell (Нидерланды);
10. Wells Fargo (США).
Всего в рейтинге – 575 компаний из США, 331 – из Китая, 232 – из Японии, 81 – из Великобритании, 59 – из Франции и 53 – из Германии.
В рейтинг также попали 22 российские компании. Наивысшую позицию занял Газпром (40-е место).
Украинских компаний в рейтинге нет.
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