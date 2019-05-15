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Forbes составил рейтинг крупнейших публичных компаний

Forbes составил рейтинг крупнейших публичных компаний

Журнал Forbes представил рейтинг из 1999 крупнейших компаний мира по итогам 2018 года – Forbes Global 2000.

Первое место занял китайский банк ICBC, чья рыночная стоимость оценена в $305,1 млрд, активы в $4,03 трлн, прибыль – $45,2 млрд.

Forbes составлял рейтинг, исходя из четырех показателей: продаж, прибыли, активов и рыночной стоимости компаний.

В первую десятку рейтинга вошли:

1. ICBC (Китай);

2. JP Morgan Chase (США);

3. China Construction Bank (Китай);

4. Agricultural Bank of China (Китай);

5. Bank of America (США);

6. Apple (США);

7. Ping An Insurance Group (Китай);

8. Bank of China (Китай);

9. Royal Dutch Shell (Нидерланды);

10. Wells Fargo (США).

Всего в рейтинге – 575 компаний из США, 331 – из Китая, 232 – из Японии, 81 – из Великобритании, 59 – из Франции и 53 – из Германии.

В рейтинг также попали 22 российские компании. Наивысшую позицию занял Газпром (40-е место).

Украинских компаний в рейтинге нет.

По материалам НВ
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