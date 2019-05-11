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Рада определилась с инаугурацией Зеленского

Рада определилась с инаугурацией Зеленского

Верховная Рада Украины определилась с датой инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского.

Инаугурация состоится 20 мая в 10:00. Такое решение поддержали 315 парламентариев.

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Подчеркнем, два постановления о проведении инаугурации 19 мая, как на том настаивал новоизбранный президент, №10270 и №10270-1 не получили достаточной поддержки в сессионном зале: за них проголосовали только 207 и 158 нардепов соответственно при 226 минимально необходимых.

Парламент поддержал постановление №10270-2, внесенное депутатом Виталием Куприем, который является председателем межфракционного объединения в парламенте “За Зеленского”.

По материалам РБК-Украина
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