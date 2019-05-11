Рада определилась с инаугурацией Зеленского

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Верховная Рада Украины определилась с датой инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского.
Инаугурация состоится 20 мая в 10:00. Такое решение поддержали 315 парламентариев.
Читайте также: Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации Зеленского -pislya-inavguratsiyi-zelenskogo
Подчеркнем, два постановления о проведении инаугурации 19 мая, как на том настаивал новоизбранный президент, №10270 и №10270-1 не получили достаточной поддержки в сессионном зале: за них проголосовали только 207 и 158 нардепов соответственно при 226 минимально необходимых.
Парламент поддержал постановление №10270-2, внесенное депутатом Виталием Куприем, который является председателем межфракционного объединения в парламенте “За Зеленского”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину вернулся Коломойский5 ч. назад - 2152 8
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)6 ч. назад - 998 8
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП4 ч. назад - 1201 7
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 932 6
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15795 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 21574
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 8667 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3431 1
"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможнеВчера, 16:00 - 3260
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн5 ч. назад - 2387
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 454
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1783
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 763
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2769 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2071