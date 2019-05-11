Пентагон заплатит $650 млн на реконструкцию стены на границе с Мексикой

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Министерство обороны США заключило контракт на $646 млн с компанией Southwest Valley Constructors с целью реконструкции части стены на границе с Мексикой.
Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте военного ведомства.
Отмечается, что речь идет об участке, расположенном в штате Аризона.
“Southwest Valley Constructors, находящаяся в Альбукерке, штат Нью-Мексико, выиграла контракт с фиксированной ценой в $646 млн на проектирование и строительство замены барьерной стены в секторе города Тусон, штат Аризона”, – указано в документе.
Согласно контракту, строительные работы планируют завершить к концу января 2020 года. В тендере участвовали четыре компании.
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