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Общие убытки от загрязнения российской нефти могут составить до $100 млн - Минэнерго РФ

Общие убытки от загрязнения российской нефти могут составить до $100 млн - Минэнерго РФ

Убытки Украины, Беларуси и европейских стран от попадания загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба» могут составить до 100 млн долларов.

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

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«Это не миллиарды долларов и даже не сотни миллионов. Общая ситуация, которая требует компенсации, может быть меньше 100 млн долларов, но будем считать более конкретно по факту», – заявил Новак.

По его словам, расчет размера убытков еще не начался, потому что сейчас идет работа по восстановлению работы нефтепровода «Дружба» и поставке нефти в ЕС. Загрязненную хлорорганическими соединениями нефть, которая может причинить вред оборудованию нефтеперерабатывающих заводов, могут продавать со скидкой.

По материалам Интерфакс
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