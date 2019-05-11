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Болгария начинает проверку оффшорных счетов и фирм ТОП-чиновников

Болгария начинает проверку оффшорных счетов и фирм ТОП-чиновников

Министерство внутренних дел Болгарии совместно с Агентством государственной безопасности проведут проверку всех оффшорных счетов и фирм, принадлежащих высокопоставленным болгарским чиновникам.

Информацию об этом подтвердил руководитель Агентства национальной безопасности Дмитрий Георгиев.

«Мы получили запрос от генерального прокурора на проверку оффшорных фирм и счетов болгарских высокопоставленных лиц. В тесном взаимодействии с другими государственными институтами, мы сделаем все возможное, чтобы осуществить эту проверку в кратчайшие сроки», – отметил Георгиев.

Отвечая на вопрос журналистов, не связана ли проверка с предстоящими выборами в Европарламент, он подчеркнул, что к выборам проверка никакого отношения не имеет.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов, со своей стороны, заверил, что его ведомство предоставит всевозможное содействие в осуществлении этой проверки.

По материалам УКРИНФОРМ
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