IFC разместила облигации на 1,35 млрд грн

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Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) выпустила гривневые облигации на 1,35 млрд грн.
Дебютный выпуск гривневых еврооблигаций (XS1991114429) состоялся 13 мая. Ставка купона – 15,75%. Срок обращения – 1 год.
Ценные бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатором выступил Bank of America Merrill Lynch. Депозитарии – Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
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