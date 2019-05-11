Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-марте 2019 года составило 390,5 млн долларов, что почти в два раза больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (222,6 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, объем экспорта товаров и услуг Украины за первый квартал увеличился на 8,3% и составил 14726,2 млн долларов, импорт увеличился на 9,4% до 15116,7 млн долларов.



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