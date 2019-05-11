Украина готова экспортировать не менее 600 тысяч тонн сахара - Минагро

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Украина в полном объеме обеспечена сахаром собственного производства и одновременно создан экспортный потенциал в объеме не менее 600 тыс. тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
“В 2018/2019 маркетинговом году переработку сахарной свеклы осуществляли 42 сахарных завода, которые произвели 1,823 тонн сахара при потребности внутреннего рынка в 1,3 млн тонн. Переходящие запасы сахара прошлых лет на начало текущего маркетингового года оцениваются в объеме 390 тыс. тонн, что соответствует 4-х месячной потребности внутреннего рынка. С учетом собственного производства сахара из сахарной свеклы и переходящих запасов, внутренний рынок в полном объеме обеспечен свекольным сахаром собственного производства. Одновременно создан экспортный потенциал в объеме и не менее 600 тыс. тонн”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Украина с начала года сократила экспорт сыров
В министерстве отмечают, что, по оперативным данным регионов, по состоянию на 13 мая 2019 года сахарная свекла посеяна на площади 218 тыс. га, что составляет 89% к прогнозу.
Даже по пессимистическим прогнозам, учитывая большое количество осадков, только с посеянной площади можно будет получить (при низкой урожайности и сахаристости сырья за последние три года соответственно в 475 ц/га и 16,2%) в пределах 10,0 – 10,5 млн т сахарной свеклы и произвести в пределах 1,3 – 13,5 млн тонн сахара, что полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка на сезон 2019/2020 маркетингового года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину вернулся Коломойский5 ч. назад - 2009 8
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)6 ч. назад - 937 8
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП3 ч. назад - 1092 7
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 896 6
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15755 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 20784
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 8382 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3401 1
"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможнеВчера, 16:00 - 3250
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн5 ч. назад - 2268
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 443
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1780
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 759
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2759 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2066