0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 99 0

Украина готова экспортировать не менее 600 тысяч тонн сахара - Минагро

Украина готова экспортировать не менее 600 тысяч тонн сахара - Минагро

Украина в полном объеме обеспечена сахаром собственного производства и одновременно создан экспортный потенциал в объеме не менее 600 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

“В 2018/2019 маркетинговом году переработку сахарной свеклы осуществляли 42 сахарных завода, которые произвели 1,823 тонн сахара при потребности внутреннего рынка в 1,3 млн тонн. Переходящие запасы сахара прошлых лет на начало текущего маркетингового года оцениваются в объеме 390 тыс. тонн, что соответствует 4-х месячной потребности внутреннего рынка. С учетом собственного производства сахара из сахарной свеклы и переходящих запасов, внутренний рынок в полном объеме обеспечен свекольным сахаром собственного производства. Одновременно создан экспортный потенциал в объеме и не менее 600 тыс. тонн”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Украина с начала года сократила экспорт сыров

В министерстве отмечают, что, по оперативным данным регионов, по состоянию на 13 мая 2019 года сахарная свекла посеяна на площади 218 тыс. га, что составляет 89% к прогнозу.

Даже по пессимистическим прогнозам, учитывая большое количество осадков, только с посеянной площади можно будет получить (при низкой урожайности и сахаристости сырья за последние три года соответственно в 475 ц/га и 16,2%) в пределах 10,0 – 10,5 млн т сахарной свеклы и произвести в пределах 1,3 – 13,5 млн тонн сахара, что полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка на сезон 2019/2020 маркетингового года.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Все, что мы знаем про:Минагрополитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.