Украина готова экспортировать не менее 600 тысяч тонн сахара - Минагро

Украина в полном объеме обеспечена сахаром собственного производства и одновременно создан экспортный потенциал в объеме не менее 600 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

“В 2018/2019 маркетинговом году переработку сахарной свеклы осуществляли 42 сахарных завода, которые произвели 1,823 тонн сахара при потребности внутреннего рынка в 1,3 млн тонн. Переходящие запасы сахара прошлых лет на начало текущего маркетингового года оцениваются в объеме 390 тыс. тонн, что соответствует 4-х месячной потребности внутреннего рынка. С учетом собственного производства сахара из сахарной свеклы и переходящих запасов, внутренний рынок в полном объеме обеспечен свекольным сахаром собственного производства. Одновременно создан экспортный потенциал в объеме и не менее 600 тыс. тонн”, – говорится в сообщении.

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В министерстве отмечают, что, по оперативным данным регионов, по состоянию на 13 мая 2019 года сахарная свекла посеяна на площади 218 тыс. га, что составляет 89% к прогнозу.

Даже по пессимистическим прогнозам, учитывая большое количество осадков, только с посеянной площади можно будет получить (при низкой урожайности и сахаристости сырья за последние три года соответственно в 475 ц/га и 16,2%) в пределах 10,0 – 10,5 млн т сахарной свеклы и произвести в пределах 1,3 – 13,5 млн тонн сахара, что полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка на сезон 2019/2020 маркетингового года.