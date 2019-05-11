Межбанк: доллар уверенно поборолся за отвоеванные у гривны вчера позиции

После существенного и для многих неожиданно активного взлета котировок безналичного доллара во вторник – торги среды начали вносить хоть какую-то ясность в суть происходящего как для клиентов, так и для самих банков.

Доллар достаточно уверенно поборолся за отвоеванные у гривны вчера позиции, но и особого успеха в дальнейшем росте сегодня уже тоже не достиг. Покупатели оказались не готовы к потенциальному новому взлету котировок и частично перенесли свои заявки до лучших для себя времен.

Проведенный вчера аукцион по размещению ОВГЗ не показал серьезных объемов для этого рынка, а наступающие погашения ранее выпущенных облигаций фактически сопоставимы с теми ресурсами, которые смог привлечь Минфин Украины 14 мая. Так что с точки зрения ресурсного рынка получилось почти “так на так”, что и отразилось на поведении и валютного межбанка тоже.

При оценке сегодняшних торгов и их результатов мы не можем отдать первенство и победу ни одной из сторон – ни покупателям, ни продавцам.

Практически рынок постоянно менял курсовой тренд в течении дня, но в конечном итоге все это можно назвать позиционной войной интересов крупных игроков.

На удивление, и действия спекулянтов достаточно быстро выдохлись в части попыток существенно покачать курс и они перешли от игры “на повышение” к формату работы “в две стороны”. Позиционная война интересов по курсу крупнейших игроков продолжится и завтра.

Причем не факт, что приближение периода основных бюджетных платежей у клиентов сможет существенно помочь гривне, но и у продавцов пока тоже нет оснований и главное – возможностей, существенно задирать дальше курс. Покупатели просто не берут более дорогой доллар.

Ход торгов:

С 10 утра до 11 часов доллар вырос с 26,34/26,38 до 26,39/26,42 гривен за счет превышения спроса над предложением. Этот уровень котировок оказался пиковым достижением американской валюты за день и после 11 часов на рынок начали выходить основные продавцы. Они поняли, что дальше вздергивать курс уже не получится и стремились закрыться в этих пределах.

К 12 часам под воздействием роста объемов предложения – доллар просел до 26,31/26,36 гривен, но тут уже у покупателей появилось ощущение, что пора срочно брать.

Рост спроса быстро подтянул курс до 26,35/26,38 к обеду. “Вокруг” компромиссного уровня в 26,38 гривен и прошли основные сделки долларовой сессии среды, а справочный курс НБУ составил 26,3813 гривен за доллар.

После обеда активность клиентов и самих банков начала быстро снижаться, а котировки 26,35/26,38 продержались до 15 часов. В последние два часа сессии курс незначительно снизился до отметки 26,33/26,36 к 17:00. Этим уровнем и завершились торги по доллару в среду.

Нацбанк опять не принимал публичного участия в сессии, но по некоторым наблюдениям участников рынка – все пристальнее следит за происходящим. Это косвенный сигнал для дилеров, что скоро банки увидят регулятор на торгах в столь полюбившемся ему формате “анонимного” участия.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,35 / 26,38

евро – 29,46 / 29,49

российский рубль – 0,4062 / 0,4068

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1208 / 1,1209

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