В Германии Ferrari за 2 миллиона евро угнали во время тест-драйва

Немецкая полиция разыскивает редкий спортивный автомобиль Ferrari стоимостью 2 миллиона евро, похищенный потенциальным покупателем во время тест-драйва.

Об этом сообщает RP-Online.

Житель Дюссельдорфа продавал красный Ferrari 288 GTO 1985 года выпуска. К нему приехал потенциальный покупатель, чтобы осмотреть авто и провести тест-драйв.

Двое мужчин отправились на тест-драйв, во время которого продавец вышел из машины, чтобы поменяться местами с потенциальным покупателем. Когда покупатель сел на водительское место, он сразу нажал на газ и скрылся в неизвестном направлении.

Редкий автомобиль с пробегом 43 тысячи километров вскоре нашли. Он находился в гараже городка Гревенбройх, недалеко от Дюссельдорфа. В свою очередь подозреваемый скрылся. Полиция опубликовала его фотографию, сделанную в момент осмотра автомобиля в салоне.

Отмечается, что всего было произведено только 272 автомобиля Ferrari 288 GTO. Угнанный автомобиль ранее принадлежал бывшему гонщику Формулы-1 Эдди Ирвайну, который выступал в команде Ferrari с 1996 по 1999 год.