Правительство в два раза увеличило размер стипендий молодым ученым от президента и Кабмина

Правительство приняло решение увеличить размер стипендий президента Украины и Кабинета министров для молодых ученых с 1 июля более чем вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Так, размер стипендии президента для молодых ученых увеличится с 2305,2 грн в месяц до 6021 грн, а размер стипендии КМУ – с 1921 грн в месяц до 4014 грн. Каждая из этих стипендий назначается на 2 года.

По данным министерства, в год в Украине назначают 300 стипендий президента Украины и 320 стипендий Кабинета министров.