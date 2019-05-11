Для увеличения зарплаты учителям в бюджете нет денег - МОН

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В Министерстве образования и науки заявляют, что государство пока не может увеличить должностной оклад учителей до 3 минимальных зарплат, как это предусмотрено статьей 61 закона “Об образовании”.
Об этом говорится в письме МОН №1/9-297 от 10 мая до Профсоюза работников образования и науки.
“За подсчетам Министерства образования и науки, для внедрения в действие положений этой статьи закона с 1 января 2019 года необходимо дополнительно предусмотреть в государственном бюджете 235,7 миллиарда гривен”, – говорится в письме.
Как отмечается, статья 61 закона “Об образовании” устанавливает должностной оклад педагогов низкой квалификационной категории на уровне трех минимальных зарплат (минимальная зарплата сейчас составляет 4173 гривен – ред.). Также предусмотрено, что оклад каждой следующей категории увеличивается минимум на 10%.
Кроме того, согласно этой статье, должностной оклад научно-педагогических работников низкой категории устанавливается на 25% выше должностного оклада педагогических работников низкой категории. Следующие категории – минимальное увеличение на 10%.
В то же время переходные положения закона предусматривают, что нормы статьи 61 должны внедрить к 2023 году. К этому времени положения предусматривают увеличение должностного оклада учителей до четырех прожиточных минимумов.
“За подсчетам Министерства образования и науки, для ввода в действие этой нормы закона с 1 января 2019 г. необходимо дополнительно предусмотреть в государственном бюджете 102,4 миллиарда гривен. Источники покрытия этих расходов в бюджете страны отсутствуют”, – отметили в МОН.
В министерстве добавили, что зарплата педагогов будет увеличиваться в пределах возможностей госбюджета.
Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров, принятому в декабре 2018 года, заработная плата школьных педагогов выросла на 9%.
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