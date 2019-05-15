0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 28 0

В NASA создают мягких роботов для космоса (видео)

В NASA создают мягких роботов для космоса (видео)

Два стажера из НАСА входят в состав научной группы, работающей над созданием «мягких роботов», которые могут быть использованы для исследования объектов, находящихся за пределами земной орбиты.

К числу таких объектов можно отнести Луну – следующую важную цель для исследования астронавтами НАСА.

Преимущество мягких роботов состоит в их гибкости, а также в том, что они в некотором смысле лучше адаптируются к новым условиям.

Мягкие роботы движутся подобно живым организмам, что расширяет возможности их перемещения – так, например, они могут без труда сжаться до относительно небольших размеров. Стажеры Чак Салливан (Chuck Sullivan) и Джек Фицпатрик (Jack Fitzpatrick) работают в Исследовательском центре Лэнгли НАСА в г. Хэмптон, штат Вирджиния, США, над созданием актуаторов для мягких роботов. (Актуаторами называют компоненты, управляющие движущимися частями робота.)

“Приведение в движение мягкого робота основано на изменении свойств материала, из которого он выполнен, – сказал Фицпатрик в сделанном заявлении. – Плоский кусок резины, например, может принять форму пальца”. Разработка конструкции этих роботов находится на раннем этапе и еще далека от опробования в условиях космоса, однако стажеры уже сейчас пытаются понять, как можно будет использовать эти актуаторы в реальных космических миссиях.

Салливан и Фицпатрик создают актуаторы путем 3-D печати литейной формы, которую затем заполняют силиконом или другой упругой субстанцией. Внутри готовых актуаторов находятся специальные полости, накачивание которых воздухом позволяет в значительных пределах изменять объем и форму детали – подобно тому, как сокращаются и расслабляются мышцы человеческого тела, пояснили стажеры.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.