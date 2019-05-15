В NASA создают мягких роботов для космоса (видео)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Два стажера из НАСА входят в состав научной группы, работающей над созданием «мягких роботов», которые могут быть использованы для исследования объектов, находящихся за пределами земной орбиты.
К числу таких объектов можно отнести Луну – следующую важную цель для исследования астронавтами НАСА.
Преимущество мягких роботов состоит в их гибкости, а также в том, что они в некотором смысле лучше адаптируются к новым условиям.
Мягкие роботы движутся подобно живым организмам, что расширяет возможности их перемещения – так, например, они могут без труда сжаться до относительно небольших размеров. Стажеры Чак Салливан (Chuck Sullivan) и Джек Фицпатрик (Jack Fitzpatrick) работают в Исследовательском центре Лэнгли НАСА в г. Хэмптон, штат Вирджиния, США, над созданием актуаторов для мягких роботов. (Актуаторами называют компоненты, управляющие движущимися частями робота.)
“Приведение в движение мягкого робота основано на изменении свойств материала, из которого он выполнен, – сказал Фицпатрик в сделанном заявлении. – Плоский кусок резины, например, может принять форму пальца”. Разработка конструкции этих роботов находится на раннем этапе и еще далека от опробования в условиях космоса, однако стажеры уже сейчас пытаются понять, как можно будет использовать эти актуаторы в реальных космических миссиях.
Салливан и Фицпатрик создают актуаторы путем 3-D печати литейной формы, которую затем заполняют силиконом или другой упругой субстанцией. Внутри готовых актуаторов находятся специальные полости, накачивание которых воздухом позволяет в значительных пределах изменять объем и форму детали – подобно тому, как сокращаются и расслабляются мышцы человеческого тела, пояснили стажеры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ДТЭК Ахметова купил два облэнерго у российской VS EnergyВчера, 09:45 - 1036 7
Гройсман призвал Раду принять законы для "реактивного взлета" экономикиВчера, 15:45 - 1013 6
Украинские трассы оборудуют светоотражающей разметкойВчера, 12:45 - 371 5
Эксперт прогнозирует подорожание газа к октябрюВчера, 08:30 - 839 4
"Укрпочта" планирует закрывать отделения в небольших селахВчера, 08:15 - 341 2
Украинцам разрешили инвестировать в зарубежные активыВчера, 12:00 - 2255
Monobank стал лучшим в номинации «Народный банк»Вчера, 13:40 - 1144 1
В ProZorro появился новый функционалВчера, 15:00 - 1044
ДТЭК Ахметова купил два облэнерго у российской VS EnergyВчера, 09:45 - 1036 7
Гройсман призвал Раду принять законы для "реактивного взлета" экономикиВчера, 15:45 - 1013 6
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 1892
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2055
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 871
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3034 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2260