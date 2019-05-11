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"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможне

"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможне

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что реформа Государственной фискальной службы, превращение ее в сервисные, полностью перезагруженные органы – налоговую и таможню – является одной из самых востребованных и знаковых изменений для правительства и бизнеса в Украине.

“За последние годы правительству удалось решить некоторые из проблем, которые годами беспокоили предпринимателей. В числе революционных изменений – автоматическое возмещение НДС, установка сканеров на таможне, упрощение кассовых операций и использование электронного чека, существенные дерегуляционные шаги”, – отметил Гройсман во время заседание Кабинета министров в среду, 15 мая.

Дальнейшие преобразования, по его словам, крайне необходимы. В этом контексте премьер-министр обратился в судебные органы с просьбой разблокировать процесс назначения главы таможни.

“Государственные налоговая и таможенная службы требуют тотальной перезагрузки – несмотря на существующее сопротивление. Хотел бы получить качественный результат от налоговой и таможенной служб. Это не должны быть службы, которые “кошмарят” бизнес и сдерживают развитие деловой среды”, – отметил Гройсман.

Во время заседания правительства свое видение реформы также представил новоназначенный глава налоговой Сергей Верланов.

По его словам, ключевые акценты – рискоориентированность работы службы, всестороннее содействие налогоплательщикам и увеличение электронных услуг, демилитаризация подразделений налоговой, конкурсный подход к формированию кадрового состава службы, целостность баз данных и их мобильность для обмена информацией с другими службами.

По материалам Обозреватель
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