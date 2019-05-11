Кабмин ожидает ускорения экономики в ближайшие три года

Кабинет Министров одобрил разработанный Минэкономразвития Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

Прогнозные показатели на 2020-2022 годы разработаны по сценарию, который основывается на анализе развития экономики Украины в течение 2016-2018 годов, а также оценках текущей экономической ситуации и предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов.

“Украина получила макроэкономический прогноз на три года, который впервые станет базой для формирования трехлетней Бюджетной декларации в рамках перехода к среднесрочному бюджетированию. Это будет способствовать эффективному воплощению реформ и определению приоритетов государственного финансирования: безопасности и обороны, энергоэффективности, инфраструктуры, АПК, децентрализации социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры. А еще трехлетний прогноз позволяет сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов, что положительно отразится на постепенном росте экономики Украины и доходов граждан”, – комментирует показатели Степан Кубив.

Представленный в прогнозе сценарий предусматривает два варианта макроэкономических показателей на 2020-2022 годы

Первый в 2020 году прогнозирует рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году – на 3,8%, в 2022 году – на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,3% в 2022 году.

Второй: в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году – на 3,6%, в 2022 году – на 3,3%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% в 2021 году, 7% в 2022 году.