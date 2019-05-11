Volvo договорилась с гигантами рынка о долгосрочных поставках батарей

Компания Volvo Cars подписала соглашение на поставку батарей в течении десяти лет с азиатскими компаниями CATL и LG Chem.

Аккумуляторы будут использовать для производства электрокаров суббренда Polestar.

По словам представителей марки, новая договоренность имеет ключевое значение для будущего Volvo. Теперь бренд сможет более активно отказываться от топливных авто и к 2025 году перевести 50% своих моделей на электричество.

Стоит отметить, что для LG Chem новая сделка – это всего лишь расширение ее бизнеса с Volvo. Корейская компания уже предоставляет аккумуляторы для плагин-гибридов таких моделей, как XC90, XC60 и V60.

Тем не менее в рамках нового сотрудничества завод аккумуляторов уже перестраивается в бельгийском городе Гент. Здесь наладят полный цикл производства, вплоть до выхода электрокара с конвейера. Первой переделанной моделью станет Volvo XC40. Причем гибриды этой же модели уже здесь выпускаются.

Модель XC40 станет первым электрокаром сугубо от Volvo и вторым от Volvo Car Group целиком. Первым стал Polestar 2.

Оба автомобиля планируют выпустить в 2020 году.