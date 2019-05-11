В Volkswagen рассказали, как станут лидерами рынка электрокаров

В Volkswagen Group удвоили план по производству аккумуляторов по состоянию на 2025 год.

В связи с новыми экостандартами концерн планирует производить батареи общей мощностью на 300 гВт-ч уже через шесть лет. Кроме того, этот объем, по мнению представителей концерна, позволит стать Volkswagen лидером по продаже электрокаров.

Причем эти батареи рассчитаны только на авторынки Европы и Китая. То есть для Америки понадобятся еще дополнительные мощности.