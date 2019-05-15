В Минэнерго озвучили планы по запуску рынка электроэнергии

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Министерство энергетики и угольной отрасли будет настаивать на запуске рынка электрической энергии в Украине уже с 1 июля.
Об этом сообщил министр энергетики и угольной отрасли Игорь Насалик журналистам после заседания Кабмина.
“Я буду настаивать на том, чтобы 1 июля 2019 года рынок электрической энергии вошел в действие”, – отметил Насалик, добавив, что этот вопрос сегодня будет рассматриваться на совещании, которое инициировал профильный комитет парламента.
По его словам, перенос введения второго этапа внедрения рынка электроэнергии в Украине невозможно.
При этом он добавил, что рост цен на электроэнергию для потребителей после введения рынка не произойдет – наоборот, рынок только снизит этот тариф для бытовых потребителей, тогда как для промышленности – еще под вопросом.
Напомним, старт нового рынка электроэнергии с 1 июля может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию. Об этом заявил руководитель ГП “НЭК “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук.
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