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С октября льготы по коммуналке украинцы смогут получать наличными

С октября льготы по коммуналке украинцы смогут получать наличными

С 1 октября 2019 года в Украине стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующее решение приняло правительство.

Будут параллельно функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме:

  • наличная и безналичная.
  • Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через “Ощадбанк”.

Льготы в наличной форме будут назначаться:

  • всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения,
  • реестр будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их в Минсоцполитики.
  • Министерство, обработав полученные реестры, будет направлять их в АО “Ощадбанк” и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот.
По материалам Finance.UA
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