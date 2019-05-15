С октября льготы по коммуналке украинцы смогут получать наличными

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С 1 октября 2019 года в Украине стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Соответствующее решение приняло правительство.
Будут параллельно функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме:
Льготы в наличной форме будут назначаться:
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