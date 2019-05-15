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К своему 115-летию Rolls-Royce выпустит уникальный автомобиль

К своему 115-летию Rolls-Royce выпустит уникальный автомобиль

Rolls-Royce скоро будет праздновать 115-летие. К таким датам у автопроизводителей принято создавать что-то эксклюзивное, и англичане решили не становиться исключением.

К празднику компания представит эксклюзивную версиею седана Phantom, сообщает ТопЖыр. Первое официальное изображение Rolls-Royce Phantom уже опубликовали.

Седан окрашен в эксклюзивный красный цвет и получил особые литые диски. Красные кожаные вставки будут присутствовать и в салоне. Продать авто планируют с аукциона не менее, чем за миллион долларов.

По материалам УБР
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