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Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)

Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)

Примерно 70% украинцев могут использовать Кодекс по процедурам банкротства, который вступит в силу в октябре 2019 года, чтобы очистить себя от долговых обязательств.

Об этом заявил экономист Евгений Невмержицкий.

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По его мнению, реструктуризацией долгов должна заниматься государственная программа.

“Закон очень важен. Он действительно должен регулировать процедуру банкротства физлиц. Но если применить этот закон сейчас для всего общества, то примерно 70% станут банкротами”, – предупредил Невмержицкий.

Он отметил, что банкротство – сложный и затратный процесс. В тех странах, где процедура признания физических лиц банкротами успешно работает (например, в США), она очень четко отлажена.

“Здесь главное – нужно правильно реструктуризировать долги. И это необходимо делать государственной программой, особенно, что касается банковских долгов, кредитов и задолженностей по коммунальным услугам”, – отметил эксперт.

По словам Невмержицкого, сейчас есть как механизмы этой реструктуризации, так и соответствующие специалисты, которые смогут сделать все правильно и восстановить платежеспособность должников.


obozrevatel.com

По материалам Обозреватель
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