По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,678 млн и 22,338 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (28 и 19). Максимальный курс продажи доллара 26,47 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,35-26,36 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 47 активных заявок по доллару на сумму более 43,016 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:29,2800 – 10 00026,3500 – 2 22226,3500 – 50 00026,3100 – 30 00026,3000 – 30 00026,3000 – 29 00026,3000 – 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,3300 – 20 000

26,3500 – 1 800

26,3500 – 5 000

26,3500 – 33 333

26,3500 – 35 000

26,3500 – 50 000

26,3500 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3887 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3202 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.