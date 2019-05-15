Пять брендов, подержанные авто которых лучше не покупать из-за возможных технических проблем

Практически все автопроизводители время от времени проводят сервисные кампании своих машин – увы, даже у люксовых моделей бывают проблемы. Поэтому, если вы хотите купить б/у авто, узнайте вначале, проводился ли для него отзыв. Подержанные машины после «отзыва» лучше не покупать. Сегодня мы расскажем о нашумевших сервисных кампаниях, объявленных нынешней весной.

Peugeot и Citroёn

Весной текущего года французские компании Peugeot и Citroёn провели как минимум две сервисные кампании. Под отзыв попали Citroёn C1 и Peugeot 107, выпускавшиеся с февраля 2006 по август 2015 года, и Peugeot Traveller и Citroёn Spacetourer, выпускавшиеся с августа 2017 года по октябрь 2018 года.

У французских микролитражек выявили проблемы со стеклом задней двери, а у минивэнов – проблема с задней подвеской.

Subaru

Subaru в прошлом месяце пришлось объявить отзыв своих популярных моделей Subaru Impreza, XV, Forester, и BRZ, выпущенных в 2012–2014 годах. Причина такого решения – проблемы с 2,0 л двигателями.

Кроме того, у некоторых моделей этого бренда могут не работать стоп-сигналы, наблюдаются проблемы с «вариатором» и др.

Renault

Renault весной текущего года отозвал популярный бюджетный кроссовер Renault Duster и фургон Dokker. Причина такого решения – проблема с тормозами. Если быть более точным, то у них неправильно размещена уплотнительная мембрана в усилителе тормозов.

Volvo

Даже компания Volvo, которая позиционирует свои автомобили как одни из самых надежных и безопасных в мире (а это так и есть), не смогла избежать проблем со своими моделями. Нынешней весной шведы отозвали сразу семь моделей, выпущенных в 2018–2019 годах. Причина – возможные проблемы с сервоприводами подъема двери багажного отделения и вероятная утечка топлива у дизельных машин.

Audi

Немецкая компания Audi обнаружила в своих моделях, которые оснащаются 3,0 л двигателем TFSI, возможную утечку топлива. Поэтому под сервисную кампанию попали сразу шесть моделей Audi, в том числе полноразмерный кроссовер Q7 и седан A8.