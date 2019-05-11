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В Минобразования рассказали о проблемах с зачислением детей в первый класс

В Минобразования рассказали о проблемах с зачислением детей в первый класс

При зачислении детей в I класс многие родители будущих школьников в Украине сталкиваются с проблемой отсутствия регистрации по месту жительства.

Об этом сообщил руководитель экспертной группы по координационной политики Директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН Александр Сыч в комментарии УНН.

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“Единственная проблема (при зачислении в I класса – ред.) связана с регистрацией места жительства, так как норма о свободе передвижения предусматривает, что, когда родители переезжают на длительный срок, они легко регистрируются по упрощенной процедуре. Однако там есть одна проблема – они регистрируются (на новом месте – ред.), только когда снялись с предыдущего места регистрации. И сейчас родители живут реально годы в Киеве, а зарегистрированы в селах, в других городах – где угодно. И как зачислять их детей в первый класс?” – отметил Сыч.

По его словам, в МОН предусмотрели целый перечень документов, которые могут подтверждать фактическое место проживания ребенка – в том числе, договор аренды жилья, справка по постановке на учет ВПЛ, любые документы, подтверждающие право собственности на жилье и тому подобное.

При этом он добавил, что пока механизм зачисления в I класс затруднен, так как в МОН нет единой электронной базы. Подобные механизмы существуют где-то на местном уровне – в частности в Киеве, что значительно упрощает процедуру зачисления, поскольку в базе определенного учебного заведения автоматически появляется перечень всех зарегистрированных в закрепленных за ним районах детей, и родителям остается только принести документы и написать заявление о желании учиться в нем.

По материалам УНН
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