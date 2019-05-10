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Учителей в Украине будут готовить по европейскому стандарту цифровой компетентности

Учителей в Украине будут готовить по европейскому стандарту цифровой компетентности

В Министерстве образования и науки Украины финализируют работу над стандартом цифровой компетентности учителя.

Об этом в интервью порталу “IT-школьник” сообщила председатель Комитета по цифровым технологиям в образовании при МОН Татьяна Нанаева.

За основу украинского стандарта взято европейский — Digital Competence Framework for Educators, он переведен и адаптирован. Сейчас описание стандарта на стадии обобщения и размещения для публичного обсуждения. Соответствующую рабочую группу возглавляет представитель Комитета по цифровизации Наталья Морзе.

Стандарт содержит несколько аспектов цифровых компетенций: для профессионального развития учителя; для формирования цифровой компетенции у учащихся, для обучения и оценки успехов учащихся; для создания и использования цифровых ресурсов. Кроме того, предполагается унормировать уровни владения цифровыми навыками. В странах ЕС существует до восьми уровней, в Украине введут три: начинающий, интегратор/уверенный пользователь, эксперт.

Татьяна Нанаева сообщила, что после принятия стандарта цифровых компетентностей учителя необходимо обновить положения об аттестации и сертификации педагогов, профессиональные стандарты и положения о повышении квалификации, а также образовательные стандарты и программы вузов для специальностей “Образование” и “Педагогическое образование” и др. “Много работы впереди. Если мы хотим получить системные изменения, в системе все должно быть согласованным”, — отметила эксперт.

По материалам УНН
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