Эксперты рассказали, что будет оценивать миссия МВФ в Украине

В Верховной Раде предупредили: 21 мая Киев посетит миссия Международного валютного фонда, которая должна оценить проведение Украиной реформ по программе stand-by. Но не все задания исполнены, отмечают эксперты.

Об этом пишет Сегодня.

“Антикоррупционный суд, либерализация тарифов, принятие закона о “сплите”“, – перечисляет те маркеры, на которые обратят внимание делегаты, зам. руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта.

Он не разделяет предостережение JPMorgan, что из-за решения правительства снизить цену на газ Украина не получит кредит от МВФ. Впрочем, ранее специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса уже отмечал: в JPMorgan неправильно оценили некоторые события в Украине.

“В JPMorgan неправильно интерпретировали новость относительно договоренности Кабмина и “Нафтогаза” о цене на газ. Инвесторы боялись, что придет (к власти – ред.) политик-популист и снизит цены на газ, и это не будет согласовано с МВФ. Когда они увидели эту новость, они так и подумали. Но это не критично важно, поскольку МВФ согласовал такое снижение”, – сказал он.

Так, министр финансов Оксана Маркарова поясняла, что постановление Кабмина, позволившее снижать цену на газ, полностью соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с МВФ.

Впрочем, по мнению Кухты, газ – не единственная проблема. Создав Антикорупционный суд, Украина исполнила требование Фонда, подчеркнул эксперт. Однако больше всего проблем, на его взгляд, возникнет относительно отмены Конституционным судом уголовной ответственности за незаконное обогащение.

“Самое важное – незаконное обогащение. Это было важное условие, которое Украина исполнила и получила транш. Такой откат назад может быть проблемой”, – считает Кухта.

Часть депутатов, которые сами могут подпасть под этот закон, будут активно противостоять возвращению к наказанию за незаконное обогащение, прогнозирует эксперт.

Не проведена и реформа небанковского сектора, говорит руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.

“Самая сложная проблема с выполнением рекомендаций МВФ согласно существующему графику в том, что по-прежнему не принят так называемый закон о “сплите”, – говорит Мартыненко. – Это закон о перераспределении функций по надзору за небанковским финансовым сектором, включая страховой рынок. Страховой бизнес и его лоббисты в парламенте опасаются “большой чистки” отрасли наподобие той, которая была проведена в банковском секторе. Поэтому будет очень проблематично найти в парламенте необходимое количество голосов для этого закона”.

Кроме того, продолжает эксперт, буксует реформа Государственной фискальной службы, что также может не понравиться нашим международным партнерам.