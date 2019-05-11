Семь банков, выведенных с рынка, смогли рассчитаться со всеми кредиторами и акционерами

В Украине семь банков, выведенных с рынка, смогли рассчитаться не только со всеми своими кредиторами, но и с акционерами.

Как рассказала в эфире радио «Голос Столицы» заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталия Рудуха, большинство неплатежеспособных банков не могут даже рассчитаться с Фондом расходов, осуществленных для расчета с вкладчиками в пределах гарантированной суммы.

Часть банков, которые осуществили расчет со всеми кредиторами, выводилась с рынка из-за невыполнения требований новой редакции Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Так, банки вроде ПАО «КласикБанк» и АО КБ «ТК Кредит», не смогли предоставить информацию о своих конечных бенефициарах. А, например, такие банки, как ПУАО «СмартБанк», работали только с юридическими лицами и почти не обслуживали физических лиц. Но, если последний вел вполне прозрачную деятельность, то ОАО «Грин Банк» является классическим примером «карманного» банка для конвертации средств корпоративных клиентов в наличные. Поскольку он был практически расчетным центром, то фактически не имел никаких активов и обязательств. Как ни парадоксально, средства из нерыночных банков не были выведены, поэтому они смогли рассчитаться со своими кредиторами.

Также во время эфира Наталья Рудуха рассказала о причинах ликвидации таких банков, как ПАО «АКБ «Киев», АКБ «Новый» и ОАО «ГосземБанк».