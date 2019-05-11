Зеленский встретился с руководителями "дочек" иностранных банков

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Новоизбранный президент Владимир Зеленский поговорил о НБУ и сотрудничестве с МВФ с представителями иностранных банков в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.
Новоизбранный президент Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank – Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank – BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также с представителями Независимой ассоциации банков Украины.
На встрече присутствовали и представители команды – Айварус Абромавичюс, Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов и Виктория Страхова.
“Владимир заверил, что как Президент будет гарантом каждому крупному инвестору, который придет в Украину. Также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе встречи Зеленский поддержал мнение банковского сообщества, что краеугольным камнем для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов.
“Подчеркнул необходимость обеспечить прозрачные и равные правила игры и для частных и для государственных банков. Кроме того, он поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них”, – сообщает пресс-служба Зеленского.
Руководители банков, говорится в сообщении, со своей стороны заверили в поддержке и готовности сотрудничать. Так, председатель Форума ведущих международных финансовых учреждений Тарас Кириченко отметил, что банкиры ожидают от президента поддержки и неизменности реформ, начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста.
“В текущей ситуации чрезвычайно важно, чтобы банки больше кредитовали реальный сектор экономики, чтобы кредиты были более доступными для ответственных заемщиков и домохозяйств. Для этого необходимо полностью реализовать судебную реформу и предоставить максимальную защиту инвесторам и кредиторам украинской экономики”, – отметил Тарас Кириченко.
Кроме того, Зеленский выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для домохозяйств, что поможет развитию экономики.
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