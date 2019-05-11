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Правоохранители в Стамбуле изъяли у фальшивомонетчиков $1,2 миллиона

Правоохранители в Стамбуле изъяли у фальшивомонетчиков $1,2 миллиона

Правоохранители Стамбула изъяли в ходе спецоперации 1 миллион 200 тысяч фальшивых долларов.

Об этом сообщает телеканал TRT.

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«В Стамбуле жандармские подразделения в ходе спецоперации изъяли 12 000 банкнот номиналом $ 100 (общим номиналом $1,2млн долларов США)», – сообщили правоохранители.

Отмечается, что фальшивые доллары изъяты во время обыска автомобиля. По подозрению в мошенничестве задержаны четыре человека.

По материалам УКРИНФОРМ
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