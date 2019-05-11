Госпотребслужба обязала вернуть потребителям почти 63 миллиона

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Госпотребслужба по результатам проведенных в первом квартале 2019 проверок применения регулируемых цен обязала вернуть потребителям 62,8 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
“В соответствии с принятыми предписаниями и решениями о применении административно-хозяйственных санкций обязали вернуть средства потребителям на общую сумму 62,8 млн грн, из которых 54,4 млн грн – сумма средств, которую обязали вернуть потребителям г. Киева по результатам 5 плановых проверок коммунальных предприятий, обслуживающих жилой фонд г. Киева”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение первого квартала 2019 Госпотребслужба осуществила 122 плановых и 42 внеплановых проверки субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен. Нарушения установлены в 121 случае, что составляет 73,8% от общего количества проверок.
По результатам проверок принято 76 решений о применении к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 2,4 млн грн; 64 должностных лица оштрафованы на общую сумму 14,7 тыс. грн.
Кроме того, составлено 85 предписаний по устранению нарушений во время формирования, установления, применения государственных регулируемых цен/тарифов и приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Кроме того, вследствие уменьшения размеров планируемых и утвержденных тарифов на жилищно-коммунальные и другие виды услуг, а также приведения цен на фармацевтическом рынке к экономически обоснованному уровню, в первом квартале Госпотребслужба предотвратила обсчет потребителей на общую сумму 12,9 млн грн в годовом измерении.
Также предупреждено необоснованное финансирование из бюджета на выплаты льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги в сумме 4,2 млн гривен.
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