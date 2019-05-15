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Международные эксперты раскрыли секрет успеха развитых стран мира

Международные эксперты раскрыли секрет успеха развитых стран мира

Эксперты международной консалтинговой компании The McKinsey Global Institute раскрыли секрет успеха развитых стран мира.

Об этом свидетельствует отчет компании.

Темп роста экономики страны задает, среди прочего, крупный бизнес, считают в The McKinsey Global Institute.

“Многие страны с превосходящими темпами развития ВВП признали важность конкурентоспособных компаний частного сектора и создания благоприятных условий, в которых они могли бы инвестировать и конкурировать, даже если они создавали стимулы для повышения производительности”, – гласит отчет.

Сегодня заметно быстрее растут те сектора экономики, где крупные компании занимают большую долю. Государство, в свою очередь, идет навстречу крупным компаниям, предоставляя последним доступ к дешевым кредитам, льготным курсам обмена, низким ставкам налогообложения.

Со своей стороны, крупный бизнес способствует росту развивающихся рынков, вкладывая в экспортно-ориентированные отрасли, в наукоемкие отрасли, пишут аналитики. Более того, крупный бизнес, в среднем, выплачивает своим сотрудникам более высокие заработные платы. Это позволяет наращивать внутреннее потребление и сбережения для инвестиций, убеждены эксперты.

Но существует и обратная сторона медали, говорят аналитики. Речь идет о жесточайшей конкуренции, которая существует среди крупного бизнеса в развивающихся странах, а также о непрерывной необходимости крупных капиталовложений. Их, как показывает практика, лучше всего делать в инновационные технологии и создание новых товаров и услуг, говорится в отчете.

По материалам УНН
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