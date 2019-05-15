Международные эксперты раскрыли секрет успеха развитых стран мира

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Эксперты международной консалтинговой компании The McKinsey Global Institute раскрыли секрет успеха развитых стран мира.
Об этом свидетельствует отчет компании.
Темп роста экономики страны задает, среди прочего, крупный бизнес, считают в The McKinsey Global Institute.
“Многие страны с превосходящими темпами развития ВВП признали важность конкурентоспособных компаний частного сектора и создания благоприятных условий, в которых они могли бы инвестировать и конкурировать, даже если они создавали стимулы для повышения производительности”, – гласит отчет.
Сегодня заметно быстрее растут те сектора экономики, где крупные компании занимают большую долю. Государство, в свою очередь, идет навстречу крупным компаниям, предоставляя последним доступ к дешевым кредитам, льготным курсам обмена, низким ставкам налогообложения.
Со своей стороны, крупный бизнес способствует росту развивающихся рынков, вкладывая в экспортно-ориентированные отрасли, в наукоемкие отрасли, пишут аналитики. Более того, крупный бизнес, в среднем, выплачивает своим сотрудникам более высокие заработные платы. Это позволяет наращивать внутреннее потребление и сбережения для инвестиций, убеждены эксперты.
Но существует и обратная сторона медали, говорят аналитики. Речь идет о жесточайшей конкуренции, которая существует среди крупного бизнеса в развивающихся странах, а также о непрерывной необходимости крупных капиталовложений. Их, как показывает практика, лучше всего делать в инновационные технологии и создание новых товаров и услуг, говорится в отчете.
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