Hyundai и Kia вложат около $90 млн в создание электрического гиперкара

Компании Hyundai и Kia вложат около $90 млн в хорватский стартап Rimac Automobili, который создает электрические спорткары.

Об этом сообщает Electrek.

В рамках сотрудничества марки планируют выпустить два автомобиля. Первый – полностью электрический гиперкар, который впишется в модельный ряд Hyundai N. Вторая модель – это водородное авто, класс которого пока что неизвестен.

Первый прототип электрического гиперкара Hyundai компании планируют выпустить к концу 2020 года. Когда автомобиль поступит в серийное производство – остается неизвестно.

Несмотря на сотрудничество хорватского Rimac с автогигантами с Южной Кореи, компания остается все же очень маленьким предприятием на 500 человек. Тем не менее, марке ранее удалось сделать несколько очень впечатляющих авто, и отрасль, несомненно, обратила на это внимание.

Компания Rimac в 2013-14 годах уже выпускала восемь электрических спорткаров Concept_One. Тогда авто называли самым быстрым электрокаром, а его стоимость достигала почти миллиона долларов. Кроме того, бренд разрабатывает Concept_Two.

Rimac уже сотрудничал с другими компаниями. Они поставляли технологии для Aston Martin, Jaguar, а еще Porsche приобрела долю в марке.