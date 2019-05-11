Петренко прокомментировал "давление на судей" в деле ПриватБанка

Министр юстиции Павел Петренко отметил, что обжалование решения Окружного админсуда Киева о признании незаконной национализацию ПриватБанка не является вмешательством в деятельность судей, а конституционным правом и обязанностью Министерства юстиции.

“Если судьи решили, что то, что правительство и Министерство юстиции обжалует их решение, это вмешательство, то я считаю, что все же надо внимательно читать закон. Право на апелляцию, право на кассацию и право на обжалование решения суда – это конституционное право каждого человека: как украинского гражданина, так и украинского предпринимателя, так и украинского государства как стороны любого судебного процесса. А тем более, когда речь идет о 155 млрд грн средств налогоплательщиков, бюджетных средств, которые были профинансированы в рамках этой национализации”, – сказал Петренко.

Он отметил, что Министерство юстиции представляет правительство во всех судебных процессах по всем решениям, касающимся вопросов деятельности правительства или интересов государства.

“И обжалование нами решения суда, которое мы считаем не соответствующим закону и интересам государства, как думаете, может быть расценено как уголовное преступление? Я считаю, что это моя обязанность как министра юстиции и министерства юстиции защищать интересы государства в рамках процессуального закона”, – подчеркнул министр.

Петренко отметил, что “правоохранительные органы должны заниматься своей работой, а мы, как Министерство юстиции, занимаемся своей работой в соответствии с действующим законодательством”.