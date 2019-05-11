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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (26,642 млн и 26,055 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (34 и 24) Максимальный курс продажи доллара 26,43 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,22-26,23 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствуют 58 активных заявок по доллару на сумму более 52,697 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

 


Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,3000 – 2 222
26,2200 – 10 000
26,2000 – 10 000
26,1800 – 29 000
26,1800 – 23 000
26,1700 – 30 000
26,1700 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1800 – 5 000
26,1900 – 20 000
26,2000 – 3 000
26,2000 – 50 000
26,2000 – 20 000
26,2000 – 111 111
26,2000 – 7 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2266 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1599 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

 

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

По материалам Finance.UA
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