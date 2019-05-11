В Украине в суд впервые передали дело за съемки в кинотеатре

Впервые в Украине в суд направлено уголовное дело за незаконную съемку премьерных показов фильмов в кинотеатрах и продажу их пиратским ресурсам – сообщает киберполиция Украины по итогам операции “Пираты”.

“В ходе проведения операции в суд впервые направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах”, – говорится в сообщении.

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Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса. Жителю Кривого Рога, которому оно инкриминируется, грозит до двух лет заключения.

Операция “Пираты” началась 8 апреля. В ее ходе прекращена деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров.