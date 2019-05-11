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«Вкладчик» пытался получить деньги по поддельным документам

«Вкладчик» пытался получить деньги по поддельным документам

В начале мая этого года Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось пресечь мошеннические действия и не допустить неправомерного завладения средствами Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В одном из отделений банка-агента АО «ТАСкомбанк» задержали «на горячем» злоумышленника, который, выдавая себя за представителя вкладчика неплатежеспособного банка, пытался получить гарантированную сумму возмещения. Используя поддельную доверенность, мошенник заполнил заявление на получение денежных средств. Афера была обнаружена во время проверки документов.

Ведется следствие по факту совершения мошеннических действий путем использования поддельных документов с целью завладения средствами Фонда гарантирования вкладов. ФГВФЛ совместно с правоохранительными органами и в дальнейшем будет предпринимать все возможные меры для предотвращения неправомерных действий, направленных на завладение средствами, предусмотренными для возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.

По материалам ФГВФЛ
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