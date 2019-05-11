Два мировых лидера в сфере мобильных устройств заключили соглашение о 5G

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Компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), которая первой подключила телефон к интернету, и компания HMD Global Oy, производитель мобильных устройств марки Nokia, подписали всемирный патентно-лицензионный договор о многорежимных устройствах 5G-связи.
Об этом сообщили в представительстве HMD Global Oy в Украине.
“Сегодня Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) и HMD Global Oy анонсировали заключение всемирного соглашения по одно- и многорежимным устройствам, которые производятся и продаются HMD Global под брендом Nokia. Согласно его условиям, Qualcomm предоставляет HMD Global патентные лицензии на разработку, производство и продажи брендированных одно- и многорежимный устройств 3G-, 4G- и 5G-связи”, – отмечается в сообщении.
По мнению представителей двух компаний, такое сотрудничество станет технологическим прорывом по многорежимным 3G-, 4G- и 5G-устройствам.
“Компания Qualcomm рада заключить этот лицензионный договор в отношении многорежимных 3G-, 4G- и 5G-устройств с HMD Global – он стал новой вехой в нашем технологическом партнерстве. Qualcomm возглавляет распространение 5G, и мы гордимся тем, что открываем доступ к передовым технологиям 3G
, 4G и 5G-связи для ведущих производителей, таких как HMD Global, и помогаем им в создании высококлассной продукции для пользователей по всему миру”, – сказал исполнительный вице-президент Qualcomm и президент его лицензионного подразделения Qualcomm Technology Licensing Алекс Роджерс.
“Работая с Qualcomm, мы получаем возможность вывести передовые технологии и выполнять обещание, данное потребителям. Мы пообещали делать смартфоны, которые со временем становились бы только лучше”, – заявил генеральный директор HMD Global Флориан Зайхе.
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