Коболев: санкции США против "Северного потока-2" пойдут на пользу "Газпрому"

Председатель правления ПАО “НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, комментируя законопроект о санкциях США против “Северного потока-2”, сказал, что эти санкции пойдут также на пользу “Газпрому”, которому не нужно будет тратиться на строительство ненужной инфраструктуры за пределами России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Несколько парадоксально, но эти санкции пойдут также на пользу “Газпрому”, которому не нужно будет тратиться на строительство ненужной инфраструктуры за пределами России. Компания будет иметь возможность не финансировать геополитические проекты Кремля, а сфокусироваться на модернизации российской ГТС, на которой в последнее время участились аварии. Знаю, что эти случаи вызывают большое беспокойство у европейских контрагентов “Газпрома”, – написал Коболев.

Он подчеркнул, что этот законопроект, в отличие от других подобных документов, содержит не призыв, а требование ввести санкции в отношении лиц, задействованных в определенных видах работ и услуг, которые являются критическими для завершения “Северного потока-2”.

“В частности, речь идет об услугах глубоководной прокладки труб. Этой технологии у “Газпрома” нет, он заказывает такие работы у подрядчиков”, – добавил Коболев.

По его словам, важно, что в законопроекте Круза-Шахина говорится о санкциях, которые с хирургической точностью нацелены именно на вражеский для Украины проект “Газпрома”. В отличие от статьи 232 санкционного закона CAATSA, под предложенные санкции не будут подпадать другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании.

“Эти санкции не имеют целью навредить компаниям Евросоюза и полностью соответствуют духу евроатлантического сотрудничества между США и Европой. Предложенные санкции помогут не допустить концентрации путей доставки российского газа под контролем “Газпрома”. Это защитит те результаты в объединении фрагментированных рынков газа, которых Европа достигла чрезвычайными усилиями после кризиса 2009 года”, – отметил Коболев.

Глава “Нафтогаза” добавил, что запуск “Северного потока-2” сделает российский газ дороже для европейцев.

“Если “Северный поток-2” запустят, он заменит собой традиционные маршруты не только в Украине, но и в странах ЕС. Это означает, что большинству европейских стран, которые пользуются российским газом, придется вкладывать сотни миллионов евро в новые газопроводы для подключения к новой инфраструктуры “Газпрома”. Газотранспортные компании неизбежно переведут эти вынужденные дополнительные затраты на европейских потребителей. То есть, запуск “Северного потока-2” сделает российский газ дороже для европейцев”, – добавил Коболев.

Кроме того, он ожидает, что этот документ будет принят в течение ближайших месяцев.