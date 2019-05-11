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Суд отклонил апелляцию НБУ в пользу экс–акционеров ПриватБанка

Суд отклонил апелляцию НБУ в пользу экс–акционеров ПриватБанка

Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, 13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск Triantal Investments Ltd.

Национальный банк намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке накануне его вывода с рынка.

“В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Национальный банк имеет основания для проведения соответствующей проверки”, – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национальный банк настаивает, что имел основания для проведения инспекционной проверки ПриватБанка в 2016 году, ведь согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.

“По результатам инспекционной проверки ПриватБанка накануне признания его неплатежеспособным и вывода с рынка с участием государства было установлено, что план реструктуризации банком не выполнялся, капитала банка было недостаточным для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытия кредитных рисков”, – говорится в сообщении.

“Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка”, – добавил Григорчук.

По материалам Економічна Правда
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