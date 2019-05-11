Суд отклонил апелляцию НБУ в пользу экс–акционеров ПриватБанка

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, 13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск Triantal Investments Ltd.
Национальный банк намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке накануне его вывода с рынка.
“В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Национальный банк имеет основания для проведения соответствующей проверки”, – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Национальный банк настаивает, что имел основания для проведения инспекционной проверки ПриватБанка в 2016 году, ведь согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.
“По результатам инспекционной проверки ПриватБанка накануне признания его неплатежеспособным и вывода с рынка с участием государства было установлено, что план реструктуризации банком не выполнялся, капитала банка было недостаточным для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытия кредитных рисков”, – говорится в сообщении.
“Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка”, – добавил Григорчук.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз экспертаВчера, 10:00 - 2387 22
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныПозавчера, 21:00 - 7167 20
Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизомВчера, 12:30 - 293 7
Рай для иностранцев: экономист показал, как менялись украинские цены в долларахВчера, 21:00 - 2963 5
В ЕС назвали главную экономическую задачу ЗеленскогоВчера, 15:15 - 1512 3
Эксперты прогнозируют укрепление гривныВчера, 08:00 - 4702
Застройщиков заставят остановить ветер в жилых кварталахВчера, 11:45 - 3088
Рай для иностранцев: экономист показал, как менялись украинские цены в долларахВчера, 21:00 - 2963 5
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз экспертаВчера, 10:00 - 2387 22
В Украину вернулся сооснователь ПриватБанкаВчера, 12:45 - 1907
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1340
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 571
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2228 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1779
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1859 7