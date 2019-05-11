Нацбанк с начала мая пополнил резервы на $100 миллионов

Национальный банк с начала мая – со 2 по 11 число – пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 100 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор не продавал валюту.

Согласно приведенным данным, с начала года НБУ пополнил резервы на 1,025 миллиарда долларов.