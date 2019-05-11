УЗ запускает онлайн-продажу билетов на международные поезда в Польшу

С 15 мая “Укрзализныця” запускает онлайн-продажу билетов на международные поезда в Польшу.

Об этом сообщает руководитель “Укрзализныци” Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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“Онлайн-продажу билетов на все направления в Польшу запускаем на https://booking.uz.gov.ua . С 15 мая билеты на весь перечень международных поездов в Польшу – на официальном сервисе”, – написал он.

По его словам, ранее пассажиры жаловались на то, что приобретение билета онлайн доступно только для отдельных рейсов, поэтому “Укрзализныця” максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами.