В НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег (фото)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Все банкноты, находящиеся в обращении, имеют срок жизни, например, гривневые купюры обычно живут от 5 до 10 лет (от 50 до 500 грн) или от 1 до 3 лет (от 1 до 20 грн). Если деньги пострадали от небрежного обращения или испорчены умышленно, их также утилизируют, как и изношенные, ветхие или неплатежные банкноты.
После утилизации купюры заменяют на новые, передает Сегодня.
Фото: Сегодня
Занимаются проверкой и утилизацией “уже не денег” в Центральном хранилище Национального банка в Киеве и в пяти облцентрах — Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий. Но 62% по количеству уничтоженных банкнот приходится на Киев.
В помещении, где обрабатывают, а затем уничтожают деньги, работает бригада кассиров из 5 человек.
Сама машина по уничтожению денег представляет собой большой автомат, который одновременно пересчитывает, проверяет, упаковывает пригодные и уничтожает “плохие” купюры.
Машина, уничтожающая деньги, может измельчить сразу 30 банкнот, разрезая каждую на 500 частей за секунду.
Далее измельченные деньги равномерно распределяются по всему объему, и специальным шнеком подаются в блок перемещения. Там “денежные опилки” попадают в пресс-форму, где под высоким давлением из него формируются брикетики, которые по транспортеру высыпаются в обычные мусорные контейнеры. Дальше их путь — на свалку.
Фото: Сегодня
Фото: Сегодня
Фото: Сегодня
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 6558 19
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз эксперта9 ч. назад - 1948 15
Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизом6 ч. назад - 187 4
В ЕС назвали главную экономическую задачу Зеленского3 ч. назад - 1024 2
Киев до лета отключат от горячей воды6 ч. назад - 1177 2
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 6558 19
Эксперты прогнозируют укрепление гривны11 ч. назад - 3898
Самая дешевая и самая дорогая киевская квартира, которую продали в апрелеВчера, 20:00 - 3558 1
Застройщиков заставят остановить ветер в жилых кварталах7 ч. назад - 2326
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз эксперта9 ч. назад - 1948 15
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанПозавчера, 10:50 - 1275
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 548
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2169 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1740
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1814 7