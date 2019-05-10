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В НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег (фото)

В НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег (фото)

Все банкноты, находящиеся в обращении, имеют срок жизни, например, гривневые купюры обычно живут от 5 до 10 лет (от 50 до 500 грн) или от 1 до 3 лет (от 1 до 20 грн). Если деньги пострадали от небрежного обращения или испорчены умышленно, их также утилизируют, как и изношенные, ветхие или неплатежные банкноты.

После утилизации купюры заменяют на новые, передает Сегодня.


Фото: Сегодня

Занимаются проверкой и утилизацией “уже не денег” в Центральном хранилище Национального банка в Киеве и в пяти облцентрах — Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий. Но 62% по количеству уничтоженных банкнот приходится на Киев.

В помещении, где обрабатывают, а затем уничтожают деньги, работает бригада кассиров из 5 человек.

Сама машина по уничтожению денег представляет собой большой автомат, который одновременно пересчитывает, проверяет, упаковывает пригодные и уничтожает “плохие” купюры.

Машина, уничтожающая деньги, может измельчить сразу 30 банкнот, разрезая каждую на 500 частей за секунду.

Далее измельченные деньги равномерно распределяются по всему объему, и специальным шнеком подаются в блок перемещения. Там “денежные опилки” попадают в пресс-форму, где под высоким давлением из него формируются брикетики, которые по транспортеру высыпаются в обычные мусорные контейнеры. Дальше их путь — на свалку.


Фото: Сегодня


Фото: Сегодня


Фото: Сегодня

По материалам Сегодня
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