Еврокомиссия оштрафовала крупнейшую пивную компанию мира на 200 млн евро

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Европейская комиссия, которая выполняет функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, оштрафовала крупнейшую пивоваренную компанию мира Anheuser-Busch InBev NV на 200 млн евро.
Штраф был наложен за попытки ограничить импорт пива марки Jupiler из Нидерландов, где оно стоит дешевле, в Бельгию.
Как показало расследование Еврокомиссии, AB InBev различными способами пыталась помешать приобретению ритейлерами более дешевого пива в Нидерландах для его продажи по сниженным ценам в Бельгии. В частности, компания меняла дизайн банок, убрав с них надписи на французском, считающиеся обязательными в Бельгии, где действуют три государственных языка (нидерландский, французский и немецкий).
«Потребители в Бельгии были вынуждены переплачивать за свое любимое пиво из-за намеренной стратегии AB InBev по препятствованию трансграничной торговле между Нидерландами и Бельгией, – заявила член Европейской комиссии по конкуренции Маргрете Вестагер. – Попытки доминирующих компаний нарушить правила единого рынка для поддержания высоких цен незаконны, и поэтому мы оштрафовали AB InBev на 200 млн евро».
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