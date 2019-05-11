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Еврокомиссия оштрафовала крупнейшую пивную компанию мира на 200 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала крупнейшую пивную компанию мира на 200 млн евро

Европейская комиссия, которая выполняет функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, оштрафовала крупнейшую пивоваренную компанию мира Anheuser-Busch InBev NV на 200 млн евро.

Штраф был наложен за попытки ограничить импорт пива марки Jupiler из Нидерландов, где оно стоит дешевле, в Бельгию.

Как показало расследование Еврокомиссии, AB InBev различными способами пыталась помешать приобретению ритейлерами более дешевого пива в Нидерландах для его продажи по сниженным ценам в Бельгии. В частности, компания меняла дизайн банок, убрав с них надписи на французском, считающиеся обязательными в Бельгии, где действуют три государственных языка (нидерландский, французский и немецкий).

«Потребители в Бельгии были вынуждены переплачивать за свое любимое пиво из-за намеренной стратегии AB InBev по препятствованию трансграничной торговле между Нидерландами и Бельгией, – заявила член Европейской комиссии по конкуренции Маргрете Вестагер. – Попытки доминирующих компаний нарушить правила единого рынка для поддержания высоких цен незаконны, и поэтому мы оштрафовали AB InBev на 200 млн евро».

Справка Finance.ua:

  • Jupiler является самым популярным брендом пива в Бельгии, занимая примерно 40% рынка по объемам продаж.
  • Это пиво также продается в других странах ЕС, однако по более низким ценам, ввиду повышенной конкуренции.
По материалам Комментарии
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