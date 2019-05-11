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Panasonic и Toyota организуют совместное предприятие для создания «городов будущего»

Panasonic и Toyota организуют совместное предприятие для создания «городов будущего»

Японские компании Panasonic и Toyota Motor договорились о создании совместного предприятия Prime Life Technologies Corporation.

Предприятие со штаб-квартирой в Токио сосредоточится на технологиях для «городов будущего».

Говоря точнее, новая компания «объединит опыт и технологии Panasonic в области бытовой техники и электроники, энергетики и IoT со знаниями и передовыми разработками Toyota в сфере мобильности».

В рамках сотрудничества Panasonic и Toyota планируют построить около 17 000 индивидуальных жилых домов и занять лидирующие позиции в отрасли. Предпосылкой к созданию совместного предприятия названы грядущие изменения в сфере жилищного строительства.

Ожидается, что уже в ближайшие годы активное распространение интернета вещей и общее развитие технологий изменят сами понятия «дом» и «город». От места или расположения, выступавшего раньше ключевой характеристикой местожительства, фокус смещается к инфраструктуре и ее возможностям удовлетворять повседневные потребностей жителей. Не менее важным фактором служит эволюция понятия «мобильности» в рамках концепций CASE (подключенный, автономный, совместно используемый электрический транспорт) и MaaS («Мобильность как услуга»). Речь идет о предоставлении различных услуг, построенных на интеграции информационных технологий и транспортных средств.

По материалам internetua.com
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